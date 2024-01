Enjoynet, a Claudio Rizzi la direzione sviluppo

Un nuovo ingresso nella squadra di Enjoynet. Il network annuncia l’ingresso di Claudio Rizzi (nella foto) in qualità di direttore dello sviluppo. Rizzi risponderà al presidente Andrea Cani e insieme al vice presidente Giorgio Zuccati avrà il compito di guidare il progetto di sviluppo della rete, attraverso la fidelizzazione delle agenzie di viaggi già nel network e l’acquisizione di nuovi affiliati.

Tra i suoi compiti, anche la rinegoziazione degli accordi con i fornitori e l’internalizzazione di molti servizi.



La carriera

Il manager, che vanta una lunga esperienza nel turismo organizzato, approda in Enjoynet dopo aver trascorso 12 anni tra le fila di Travelport, dove ha ricoperto diversi ruoli fino a quello di business development manager per i mercati di Italia e Malta.



Tra le esperienze anche una collaborazione con Buon Viaggio, dove si è occupato della crescita del network.



“Questo per Enjoynet sarà l’anno delle grandi sfide e siamo certi che, anche grazie al contributo di Claudio Rizzi, riusciremo a raggiungere risultati importanti - commenta in una nota Andrea Cani, presidente di Enjoynet -. Abbiamo deciso di investire nel potenziamento dei servizi e del supporto umano e tecnologico, tenendo fede al nostro modello pay-per-use, senza canoni di affiliazione, che continua a rappresentare una valida alternativa per gli agenti che non trovano adeguate risposte nell’offerta dei network mainstream”.



“Ringrazio Andrea Cani e Giorgio Zuccati per l’opportunità offerta - Rizzi -. Conosco gli sforzi compiuti in questi anni per migliorare il supporto agli affiliati e i progetti in cantiere per i prossimi mesi mi motivano ulteriormente nell’affrontare questa nuova sfida professionale”.