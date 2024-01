“Ota parte all’attacco del 2024 con una programmazione ampliata e rinnovata”: Massimo Diana (nella foto), direttore commerciale di Ota Viaggi, commenta la nuova edizione del catalogo dedicato a Sardegna & Mare Italia appena presentato.

“Abbiamo adottato un approccio profondamente diverso rispetto al passato – spiega il manager a TTG -. Siamo consapevoli e speranzosi che il Mare Italia, da sempre nostra unica specializzazione, possa entrare in un nuovo, importante periodo di sviluppo. E noi vogliamo essere sempre più il punto di riferimento del mercato delle agenzie di viaggi in quest’ambito”.



Dopo i lunghi anni del Covid e le difficoltà della ripresa, nel 2024 si entra in una nuova fase. La programmazione, passata da 74 a 95 strutture, è il frutto di “un lungo lavoro di contrattazione e selezione. Abbiamo avviato nuove collaborazioni con diverse catene alberghiere che credono nella forza di Ota Viaggi e delle agenzie di viaggi che collaborano con noi. Inoltre, siamo stati fra i primi a contrattualizzare i collegamenti con le compagnie aeree e con quelle di traghetti”.



Le agenzie avranno l'opportunità di esplorare in anteprima l’edizione cartacea del catalogo già da febbraio, che comprende un numero maggiore di strutture, con conferme importanti in Sardegna e novità in Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo e Campania.

In primo piano anche la sostenibilità: quest’anno verranno realizzate 40mila copie del catalogo e 300mila copie del pieghevole di sintesi, che presenterà un Qr code per un accesso immediato alle sezioni di maggiore interesse.

Il catalogo 2024 include polizze assicurative complete che offrono assistenza alla persona, spese mediche, bagaglio, interruzione di viaggio, mentre l'opzione facoltativa ‘Vacanza Sicura’ copre anche l'annullamento del viaggio, fornendo una protezione completa. I.C.