Crocieristi americani, Italia nella top five delle mete più richieste

L’Italia è nella top five delle mete dei crocieristi americani del 2024 per il segmento lusso. A sancirlo l’ultimo rapporto annuale CruiseTrends di CruiseCompete, che offre uno spaccato dei desiderata dei viaggiatori americani sulla base di quasi 20 milioni di preventivi presentati lo scorso anno.

Royal Caribbean la più popolare

Nel 2023 la compagnia da crociera più popolare negli States è stata Royal Caribbean, con la nave Wonder of the Seas al primo posto in termini di richieste di preventivo e transazioni, seguita da Oasis of the Seas, Harmony of the Seas, Allure of the Seas, Symphony of the Seas e Odyssey of the Seas. L'unica nave non Rci nella top 10 è stata Msc Meraviglia di Msc Crociere.



Tornando alle destinazioni più richieste per quest’anno nel segmento lusso, spiega TravelPulse, oltre agli Stati Uniti - al primo posto nei preventivi – ci sono quattro Paesi europei: la Spagna, l’Italia al terzo posto, e poi ancora la Grecia e la Francia.



In termini di crociere fluviali, invece, la Germania è prima, seguita da Francia, Ungheria e Austria. L’advance booking, poi, è una prerogativa delle crociere fluviali: i passeggeri di queste ultime, infatti, tendono a prenotare la loro crociera in media 288 giorni prima della partenza, circa un mese in più rispetto ai passeggeri di lusso (255 giorni) e quasi tre mesi prima degli ospiti premium, che prenotano 206 giorni prima della partenza.