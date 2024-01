lastminute.com e Play insieme: via alla vendita di pacchetti volo+hotel

Prima partnership whitelabel con una compagnia aerea per lastminute.com. La piattaforma ha avviato una collaborazione con Play che consentirà alle due aziende di lavorare in sinergia integrando i pacchetti dinamici lastminute.com all’offerta della compagnia aerea.

Sarà così possibile combinare ai voli operati dal vettore verso 40 destinazioni la prenotazione di hotel, ville, resort e case vacanza del portfolio lastminute.com (circa 400mila strutture nelle mete del network servito da Play).



Il debutto

In una prima fase, i pacchetti volo/hotel/transfer (che includono anche un’ampia gamma di servizi accessori), saranno in vendita in Italia, Francia, Spagna, Germania, Svezia e Danimarca. In un secondo momento, il prodotto sarà disponibile anche in Islanda, Regno Unito, e in altri mercati internazionali potenziali.



L’operazione, spiega Luca Concone, ceo di lastminute.com, ha come obiettivo quello migliorare l’esperienza di viaggio e la personalizzazione delle proposte. “Play ci ha scelti come partner white-label grazie al nostro approccio innovativo e al nostro impegno nel fornire una vastissima gamma di soluzioni di viaggio personalizzate - commenta -. Siamo lieti di poter combinare i voli Play con una delle nostre migliaia di opzioni di alloggio e creare così la vacanza da sogno per i viaggiatori che cercano la sicurezza e la protezione di un pacchetto vacanze. Insieme a Play, possiamo portare la domanda scandinava nelle nostre destinazioni consolidate e continuare a far crescere nuovi mercati”.