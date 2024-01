YesWorld: l’evoluzione del sistema di dynamic packaging entra in agenzia

YesWorld, evoluzione di YesBeds, continua sulla via del miglioramento e dell’aggiunta di nuove funzionalità.

Con l’introduzione del nuovo sistema di dynamic packaging è possibile trasformare radicalmente il modo in cui le agenzie di viaggi progettano e vendono i loro pacchetti turistici. "Con YesWorld vogliamo offrire alle agenzie di viaggi uno strumento pratico, facile ed intuitivo, per creare esperienze di viaggio uniche per i loro clienti – ha commentato Michele Montella (nella foto), owner e co-fondatore di YesWorld -. Siamo fiduciosi che questa evoluzione da YesBeds a YesWorld rappresenti un cambio di passo per la nostra azienda e per i nostri clienti. A supportare le agenzie in questo percorso di conoscenza sulle nuove funzioni di YesWorld, è stata instituita una squadra commerciale composta da cinque sales account che da inizio gennaio presidieranno il territorio nazionale, operando su buona parte delle regioni italiane”.



Il dynamic packaging garantisce infatti alle adv di creare pacchetti personalizzati per i propri clienti in tempo reale. Grazie a YesWorld questo processo è stato reso intuitivo ed efficiente. Gli agenti di viaggi possono infatti combinare voli, alloggi, trasporti, esperienze e altro ancora, per creare pacchetti turistici su misura per ogni cliente.



Una delle caratteristiche di YesWorld è un’interfaccia utente molto semplice. Gli agenti potranno facilmente navigare attraverso una vasta gamma di opzioni, visualizzare prezzi e disponibilità in tempo reale e persino personalizzare i pacchetti.

Inoltre, YesWorld è stato progettato per facilitare la gestione delle prenotazioni e semplificare il processo di fatturazione per le agenzie. Ciò permette loro di concentrarsi sul fornire un servizio di alta qualità ai propri clienti, senza doversi preoccupare di dettagli amministrativi complicati.