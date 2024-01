Msc World Cruise, ieri il via da Genova. Previsti 121 giorni di navigazione

Cinquanta destinazioni in 31 Paesi per un totale di 121 giorni di navigazione. Sono questi i numeri della World Cruise 2024 di Msc partita ieri da Genova a bordo della nave Poesia. Una crociera ‘multietnica’ considerando anche che i 2.300 passeggeri che saranno a bordo proverranno da 57 nazionalità.

“Genova si conferma anche quest’anno capitale delle crociere intorno al mondo e non solo – sottolinea l’area manager Msc Gianni Pilato -. I notevoli risultati ottenuti dimostrano l'importanza cruciale del porto ligure nel contesto turistico europeo, con oltre 1 milione di passeggeri trasportati e 260 scali complessivi realizzati nel corso del 2023. Sono risultati notevoli se consideriamo che si tratta di numeri registrati da una sola compagnia, ma non intendiamo fermarci e nel prossimo futuro continueremo a puntare su Genova, città da cui prenderanno il largo anche le prossime crociere intorno al mondo nel 2025 e nel 2026”.



L’itinerario prevede la circumnavigazione del Mar Mediterraneo, l'esplorazione delle coste africane fino all'Oceano Atlantico, la visita del Brasile, dei Caraibi, degli Stati Uniti e del Canada, per poi fare ritorno in Europa attraversando la Groenlandia e l'Islanda.