Costa Crociere: tutti i numeri del Giro del Mondo al via da domani

Prende il via domani, 6 gennaio, il Giro del Mondo 2024 di Costa Crociere, che in oltre 4 mesi toccherà 52 destinazioni in 34 Paesi dei 5 continenti, passando per 3 oceani. Il via è previsto da Trieste a bordo di Costa Deliziosa con circa 2mila crocieristi a bordo provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.



“Nei 134 giorni di viaggio previsti, Costa Deliziosa circumnavigherà il globo navigando sempre verso ovest – si legge in una nota ella compagnia -: dall’Italia attraverserà l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, per poi passare il canale di Panama e andare alla scoperta di Ecuador, Cile Perù, isola di Pasqua; da lì attraverserà il Pacifico, toccando la Polinesia, per raggiungere l’Australia; si dirigerà verso nord, in Giappone e Corea del Sud, per poi fare rotta ancora verso ovest, visitando Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Singapore, Malesia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania e fare rientro in Italia”.



Restano ancora aperte, invece, le prenotazioni per l’edizione 2025 del Giro del Mondo che avrà una novità rispetto al passato: la partenza avverrà infatti il 7 dicembre di quest’anno per comprendere nel tour anche le festività natalizie e di fine anno. Per questa edizione, che partirà ancora da Trieste, previsti anche imbarchi a Catania, Civitavecchia e Savona.