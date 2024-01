A seguito del meeting aziendale di fine anno, Master Group ha condiviso i risultati della stagione appena trascorsa. E nell'ottica del suo impegno per una crescita costante, il t.o. ha presentato un nuovo organigramma aziendale.

“La stagione da poco terminata è stata caratterizzata da un aumento delle vendite del 150% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è attribuibile all'approccio strategico adottato dall'azienda, alla qualità dei prodotti e al costante impegno verso l'eccellenza operativa da parte dei team – spiega il presidente, Lino Cangemi -. Continueremo a investire introducendo nuove linee di prodotto e, grazie a Mgto Lab, presto presenteremo al mercato uno strumento all'avanguardia che ci permetterà di consolidare la nostra posizione di leader e diventare punto di riferimento globale".



Infine, “per garantire una maggiore agilità nel sostenere le prossime sfide, abbiamo rivisto la struttura organizzativa. Passo quindi il timone di general manager a Monica Accetto (nella foto), che porta con sé un vasto bagaglio di esperienza nel settore e una comprovata capacità di leadership. Sono fiducioso che la sua visione e la sua abnegazione contribuiranno in modo significativo al successo della nostra azienda".



"Danilo Cretella sarà invece il nostro head of product. Oltre a essere un ‘uomo di Mgto’, Cretella è un professionista che non ha bisogno di presentazioni, al quale va la mia gratitudine per il suo eccezionale contributo. Siamo entusiasti di aprire questo nuovo capitolo e, guardando al futuro, sono certo che il nostro team raggiungerà vette sempre più alte” chiude Cangemi.