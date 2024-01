Oceania Cruises: ecco i nuovi itinerari in Africa e Asia a bordo di Riviera

Oceania Cruises lancia tre nuovi itinerari in Africa e Asia nel 2024 e 2025.

Le nuove crociere saranno proposte a bordo di Riviera, recentemente rinnovata, che può ospitare mille250 passeggeri.

Come riporta Travelpulse, gli ospiti possono scegliere tra un viaggio di 59 giorni da Barcellona a Singapore (nella foto), una crociera di 27 giorni da Barcellona a Città del Capo o un viaggio di 32 giorni da Città del Capo a Singapore.

Nel complesso, gli itinerari includeranno più di 400 diverse escursioni a terra e partiranno a novembre e dicembre.



"Questi viaggi, più lunghi e coinvolgenti, offrono agli ospiti la possibilità di esplorare alcuni dei porti meno trafficati del mondo - ha spiegato il presidente, Frank A. Del Rio -. Navigare dall'Europa all'Asia, attraverso entrambe le coste dell'Africa, è un viaggio da non perdere, che unisce città iconiche e gemme sconosciute”.



I nuovi itinerari fanno parte dell'offerta ‘simply more’ della compagnia, che include biglietti aerei di andata e ritorno gratuiti e trasferimenti aeroportuali; wifi gratis; pasti speciali gratuiti; bevande analcoliche gratuite e tè e caffè speciali; champagne e vino gratuiti durante il pranzo e la cena; un credito per escursioni a terra fino a 2mila 600 dollari per cabina.



Dopo la ristrutturazione di Riviera, la compagnia prevede di rinnovare Marina a partire da maggio. Una volta completati i lavori, tutte le navi della flotta della linea saranno state sottoposte a restyling.