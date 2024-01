Un desiderio per il 2024? Che sia almeno all'altezza del 2023 e, a voler essere ambiziosi, superarlo. È ciò che racconta Marco Bosco, front office di Alpitour World, parlando dell'andamento delle vendite del prodotto Stati Uniti. "I risultati del 2023 sono stati molto soddisfacenti e, per certi versi, sorprendenti".

I prodotti che si confermano vincenti sono i fly&drive per la parte Ovest del Paese e i soggiorni secchi su New York, in secondo piano poi i tour di gruppo nel West.

Oltre alle speranze riposte nel 2024, si aggiunge qualche timore connesso all’inflazione che incide sia sui prezzi di voli e hotel sia soprattutto sul costo della vita negli Usa. Si aggiunge, purtroppo, la paura del viaggiatore italiano per quanto concerne il fattore pericolo percepito in città come San Francisco.



"Di contro ci sono tante opportunità. Le bellezze che si possono vedere negli Stati Uniti sono incomparabili. Inoltre sarebbe bello riuscire a creare molti più itinerari in zone meno conosciute, magari attraverso una conoscenza data al pubblico attraverso campagne promozionali". G.G.