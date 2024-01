Alla scoperta di 'frontiere inesplorate'

Resta saldo fra i trend la ricerca di esperienze di viaggio inesplorate e pionieristiche. I consulenti Virtuoso stanno riscontrando un crescente interesse per destinazioni come il Giappone e l’Islanda e Black Tomato si sta concentrando su destinazioni come la remota penisola di Mitre in Argentina e aree meno conosciute del Perù. Quest'anno la compagnia lancerà una nuova avventura di rafting nell'antica valle degli Inca, insieme ad esperienze nelle regioni meno esplorate della Patagonia.