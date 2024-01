Destinazioni remote, esperienze legate alle passioni, viaggi di gruppo esclusivi o la ricerca di una solitudine curativa. Sono queste le tendenze dei viaggi di lusso per il 2024, anno che vedrà il segmento segnare una nuova crescita, almeno secondo le prime tendenze di prenotazione registrate dai grandi network come Virtuoso.

Cosa vogliano i turisti luxury per il 2024 è riassumibile così: vivere momenti memorabili in compagnia delle persone che più contano, fosse anche solo con se stessi.



Piccoli gruppi

Secondo Skift, il trend dei viaggi di gruppo ‘intimi’, composti da amici e parenti, è sempre in crescita. Black Tomato, lo scorso anno, ha lanciato la sua linea ‘See You in the Moment’, dedicata proprio a questo target di clientela per dare “priorità all’incontro per condividere e celebrare momenti speciali”. Ma anche Kensington Tours ha lanciato la sua offerta Beyond Villas, consentendo alle famiglie di prenotare viaggi di gruppo privati che includono esperienze come partecipare a proiezioni e feste a Hollywood o vedere gare automobilistiche dall'alto del box di una squadra preferita.



Avventure in famiglia

E le famiglie guardano sempre più spesso a viaggi avventura. I tour operator di lusso vedono sempre più richieste di trasformare i viaggi educativi in avventure indimenticabili. Pelorus, un tour operator di lusso che offre esperienze estreme, sostiene che la generazione Alpha (bambini nati dopo il 2010) influenza notevolmente la pianificazione di questo tipo di viaggi con attività basate su ciò che stanno imparando a scuola, leggendo online o vedendo nei documentari.



Black Tomato ha visto aumentare la domanda per il suo prodotto “Field Trip” nel 2023 con viaggi educativi che affondano le loro radici nel desiderio ragazzi di entusiasmare i genitori per qualcosa che amano fare, come il surf o le immersioni.



Beata solitudo

Per contro, emerge anche la tendenza a ricercare momenti di solitudine formativa. Sempre Black Tomato rileva la crescita di popolarità del servizio Get Lost, in cui gli ospiti vengono portati verso destinazioni sconosciute, compresi i parchi nazionali meno conosciuti e viene valorizzata la loro solitudine.



Singita, marchio di ospitalità di lusso, ha visto le richieste benessere evolversi per enfatizzare l’accesso a spazi vasti e indisturbati per offrire “opportunità significative di disconnettersi”.



Il wellness, less is more

Anche in tema di benessere la ricerca è quella della semplicità: Black Tomato ha collaborato con marchi come Six Senses e Joali Being per creare la sua linea “Bring it Back”m in cui si allineano aree specifiche di auto-miglioramento con destinazioni ed esperti adatti, con viaggi più lenti e più mirati”.



Piccole crociere

Il noleggio di yacht privati è una categoria di viaggi di lusso in rapida espansione per piccoli gruppi di amici o famiglie. I consulenti di Virtuoso vedono crocieristi nuovi ed esperti prenotare questi "viaggi meno affollati e di lusso". Le rotte più popolari includono il fiume Danubio in Europa, il fiume Mekong in Asia e il fiume Nilo in Nord Africa in Egitto, oltre all’Alaska e all’Antartide.



Kensington Tours ha recentemente lanciato Kensington Yachts per personalizzare la propria offerta per i clienti che desiderano combinare crociere fluviali e oceaniche con esperienze a terra. Il servizio prenota hotel e ville per i suoi ospiti, oltre a yacht a noleggio, completi di guida turistica privata per destinazioni popolari come Costa Rica, Galapagos e l'Artico.



Viaggi nella memoria

Questa tendenza riflette una connessione con la storia personale, come la genealogia o le memorie. Black Tomato vede i viaggiatori che pianificano viaggi basati sui vacanze fondamentali fatte tempo addietro dai loro cari.