Innovare e innovarsi per guardare al futuro con progettualità. È questo il tema del webinar organizzato dal Gruppo Bluvacanze in collaborazione con TTG Italia intitolato ‘Intelligenza artificiale ed esperienze di viaggio: il futuro è un tempo presente. Vi spieghiamo perché'.

L’appuntamento è programmato per giovedì 18 gennaio alle 14.30 e vedrà Claudio Busca (nella foto), general management retail Gruppo Bluvacanze, presentare la strategia del network e delle sue insegne retail.



In particolare, verrà chiarito cosa significa modello di associazione in partecipazione, il modo di lavorare in sinergia con i partner della filiera, ma anche come sfruttare l’Intelligenza Artificiale per migliorare l’operatività quotidiana.



Si rifletterà, infine, sull’evoluzione del punto vendita, oggi concepito come un gate d’imbarco vero e proprio verso tutte le esperienze di viaggio possibili.

Il webinar è gratuito e per iscriversi basta cliccare qui. A.D.A.