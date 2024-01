Cisalpina Tours: MyTico integrato a NexiTravel Account

Novità per il self booking tool di Cisalpina Tours MyTico, che si arricchisce dell’integrazione con NexiTravel Account, la carta di credito virtuale inserita nei processi di gestione della trasferta per un flusso di lavoro sicuro ed end-to-end.

“Dopo gli enhancement apportati su MyTico, che oltre ad essere responsive è anche disponibile via App, abbiamo supportato l’integrazione con la soluzione di pagamento virtuale di Nexi perché crediamo nell’urgenza di spingere sulla digitalizzazione – commenta Loretta Bartolucci (nella foto), commercial director di Cislpina Tours -. Le aziende ci chiedono a gran voce di favorire processi più snelli lungo tutta la catena del business travel management, così da ridurre gli effort e gli errori delle procedure manuali. Per una Tmc, realizzare un quadro strumentale tecnologico in grado di stare al passo della dinamicità del mercato è assolutamente prioritario”.



Per le travel management company i pagamenti digitali rappresentano una fonte di dati eccezionale: ecco perché l’integrazione con Nexi sia in MyTico sia nel software gestionale offrirà una capacità analitica ancora più dettagliata.

Grazie a Nexi Travel Account, il travel manager aziendale è in grado di completare l’acquisto e il pagamento dei servizi richiesti utilizzando una carta virtuale di ultima generazione.



Grazie all’integrazione con i sistemi di prenotazione di Cisalpina, queste carte forniscono dati dettagliati che consentono alle aziende di gestire in modo efficiente le spese e di conciliare al meglio i costi legati alle trasferte. Inoltre, le spese dei collaboratori in viaggio vengono monitorate in tempo reale, con una gestione centralizzata e un controllo sul budget.