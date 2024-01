Aroya Manara, partirà da Jeddah la prima nave da crociera saudita

Un nuovo brand fa capolino in Arabia Saudita nel segmento delle crociere. Il marchio di Cruise Saudi, Aroya Cruises ha presentato la sua prima nave da crociera, che è attualmente sottoposta a lavori di refitting.

Come riporta Shipmag, la ex World Dream di Genting Hong Kong, ribattezzata Aroya Manara, è una nave lunga 335 metri con 19 ponti e mille 682 cabine, che la nuova compagnia di crociere spera “ridefinirà le vacanze arabe” quando salperà da Jeddah nel 2024.



“Siamo lieti di iniziare il nuovo anno con la presentazione della nostra prima nave Aroya Cruises - ha commentato Lars Clasen, ceo di Cruise Saudi -, varata nel 2021. Questo momento segna una pietra miliare per Cruise Saudi nella creazione di un’industria crocieristica di livello mondiale in Arabia Saudita, offrendo allo stesso tempo un nuovo modo di trascorrere le vacanze per le persone del posto. Non vediamo l’ora di accogliere i primi passeggeri a bordo”.