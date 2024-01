di Gaia Guarino

Stati Uniti, versatili e inarrestabili. Lo spiega Cristina Degani, adv di Il Mondo Capovolto Viaggi di Genova.

"Nel 2023 l'andamento è stato in crescita e per il 2024 prevediamo un ulteriore incremento", sottolinea. A premiare la destinazione è indubbiamente la capacità di vestire le esigenze di qualunque tipo di viaggiatore anche a fronte, attualmente, di prezzi elevati soprattutto sulla East Coast.

"In ogni caso New York resta tra i prodotti più richiesti congiuntamente ai parchi dell'Ovest".

Degani, inoltre, ha partecipato con successo all'ultima edizione del programma di formazione Brand Usa Discovery Program reputandolo completo e facile da gestire anche per chi ha poco tempo.

"Approfondisce aspetti meno conosciuti ma molto interessanti per la vendita. Ne sono un esempio i moduli legati alla cucina e alla musica".