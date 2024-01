Si rafforza il segmento dei viaggi avventura nel 2024. Gli operatori internazionali che lavorano sul prodotto adventure travel hanno individuato 7 tendenze che sono emerse nel corso del 2023 e che si protrarranno, rafforzandosi, anche per il prossimo anno.

Il primo dato, come riporta Skift, vede un aumento delle prenotazioni per viaggi avventura nei periodi tipicamente di spalla. Settembre e ottobre sono i mesi più gettonati secondo TourRadar: i clienti cercano infatti temperature più fresche e una minor concentrazione di persone in destinazione.



Alla ricerca di un clima più fresco e di minori masse di turisti, stanno prendendo piede per i viaggi avventura le destinazioni del Nord Europa. Backroads, operatore Usa specializzato nel segmento, evidenzia un aumento di richieste per Norvegia e Finlandia.



E ancora, si cerca di organizzare tour privati di gruppo, composto da amici e famiglie. L’aumento dei viaggi delle famiglie è confermato dallo stesso Backroads, che negli scorsi anni si rivolgeva soltanto a coppie, amici e singoli e dal 2024 ha messo in piedi una programmazione family per rispondere all’aumento della domanda.



Famiglie, ma anche viaggi alla ricerca di autoriflessione e crescita personale. È questa la nuova faccia del turismo attivo come sottolinea Explore Worldwide, che evidenzia un aumento delle richieste per i cammini, dal Cammino di Santiago al Cammino Inca del Perù.



Grandissima la popolarità delle e-bike, che continuano a conquistare terreno, così come i safari, che diventano però più attivi. Accanto alla scoperta delle riserve, infatti, molti viaggiatori vogliono sperimentare altre attività, come lo snorkeling, le immersioni subacquee, la vela, il ciclismo e il trail running, secondo quanto riporta il tour operator Where It All Began.



Infine, acquistano popolarità le crociere fluviali o comunque quelle che danno la possibilità di utilizzare la nave come hotel per visitare i Paesi. Un esempio è la crociera Dhoni di World Explorers Travel Group alle Maldive, o i viaggi di Ponant.