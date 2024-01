di Gaia Guarino

Costa Crociere ancora protagonista al Festival di Sanremo con Costa Smeralda. Anche in questo 2024, infatti, la nave ammiraglia della compagnia sarà il palcoscenico sul mare del celebre evento musicale.

In occasione di questo appuntamento, Costa Crociere ha organizzato una crociera-evento dedicata, per vivere l’atmosfera di Sanremo da una prospettiva unica partecipando ad esclusive esperienze.



A bordo si esibiranno quattro artisti, in collegamento in diretta con il Teatro Ariston ci saranno Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D'Agostino. La nave sarà dunque il prolungamento del Festival con un pieno coinvolgimento dei passeggeri, del pubblico a terra e dei telespettatori.



“Dopo il grande successo delle ultime tre edizioni, torniamo a Sanremo con Costa Smeralda per proporre qualcosa di ancora più emozionante - commenta l'a.d. Mario Zanetti -. La line up è davvero eccezionale, e rende omaggio sia alla vocazione internazionale che la musica di Sanremo ha sempre avuto, sia al legame con il territorio".