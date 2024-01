Der Touristik Uk ha acquisito lo specialisita in ville Solmar

Der Touristik Uk, cui fa capo tra le altre attività anche Kuoni, ha annunciato l'acquisizione di Solmar, player specializzato in ville a conduzione familiare.

Come riporta ttgmedia.com, l'obiettivo del colosso del turismo è di rendere disponibile il prodotto Solmad Villas in tutti i 27 punti vendita di Kuoni del Regno Unito.



Solmar attualmente ha in portfolio 1.600 ville private, di cui circa 1.000 esclusive. L'offerta comprende ville anche in Italia, oltre che in Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia, Francia, Turchia, Croazia e Stati Uniti.



Solmar ha visto di recente anche l'ingresso come responsabile senior delle vendite di Michelle Thake, che nel curriculum allinea esperienze in Not in the Guidebooks, Ocean Holidays, Jet2holidays e Ras AI Khaimah Tourism Development Authority, oltre a gestire una propria attività di vendita al dettaglio.