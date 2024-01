Il settore delle crociere non smette di crescere: sono 14 le nuove navi che salperanno nel corso dell'anno appena avviato. Una varietà di nuove unità che spazia dalle maxi navi fino all'offerta extra lusso e premium.

Tra le più attese, come riporta travelmole.com, c'è la Icon of the Seas di Royal Caribbean International. Il debutto è previsto questo mese: la nave potrà accogliee 5610 ospiti. Sempre Rccl varerà anche Utopia of the Seas, l'ultima nave di classe Oasis, che sarà anche l'unica alimentata a Gnl.



A febbraio toccherà a Princess Cruises, con Sun Princess, la più grande della flotta della compagnia.



Debutterà a maggio la Queen Anne di Cunard, mentre Tui Cruises a giugno darà il via alle operazione della Mein Schiff 7.



A muoversi è anche il colosso Disney, che la prossima estate lancerà la Disney Treasure, ispirata alla storia di Aladdin. Inoltre sempre il gigante dell'entertainment aprirà le porte della nuova isola alle Bahamas, Lighthouse Point.



Per Silver Cruises debutterà Silver Ray, mentre nel secondo trimestre dell'anno dovrebbero prendere il via anche le operazioni sulla Brilliant Lady di Virgin Voyages, il cui ingresso in flotta era già stato posticipato.



Sul fronte italiano arriva Explora II, la seconda unità dell'offerta ultra-lusso di Msc, Explora Journey, che darà il via alla stagione inaugurale l'11 agosto.



E ancora, per American Cruise Line, la American Liberty, che entrerà in servizio il 15 agosto, el a seconda nave della della Ritz-Carlton Yacht Collection, Ilma.



Viking darà il via alle operazioni con la nuova Viking Vela, a dicembre, mentre la Janssonius entrerà in servizio per Oceanwide Expeditions.