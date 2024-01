Bonus viaggi d’istruzione, dal 15 gennaio via alle richieste

Arriva un bonus per sostenere i viaggi di istruzione. Dal 15 gennaio al 15 febbraio, infatti, le famiglie con Isee inferiore ai 5mila euro possono richiedere un’agevolazione che vuole offrire l’opportunità agli studenti di partecipare a viaggi di istruzione e visite didattiche, in particolare viaggi e programmi di studio all’estero.

L’agevolazione ha un fondo di 50 milioni ed è dedicata agli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado.



Per ottenerla è necessario l’uso della Piattaforma Unica e del sistema Sidi per la gestione delle risorse finanziarie: l’Inps verificherà l’Isee, cercando di garantire la massima trasparenza nell’assegnazione dei benefici.



Il rimborso che le scuole possono garantire agli studenti beneficiari è di massimo 150 euro per persona.



A occuparsi di tutto sono sempre le scuole che, a seconda delle risorse e del numero di beneficiari, si occuperanno di sostenere i relativi costi.