Con il nuovo anno arriva anche un nuovo player sul mercato della distribuzione. Nasce infatti Tralvelpro, che nasce dalla collaborazione di SiTravel e Travelbuy.

Come spiega una nota, il progetto prende il via con un gruppo di 220 punto vendita tra agenzie Travelbuy, SiTravel e Pinguino Viaggi, oltre che indipendenti.



“L’obiettivo che si pone Travelpro è duplice - spiega commenta Simone Aggio (a destra nella foto), amministratore unico di SiTravel -: da un lato l’opportunità di condividere le eccellenze di entrambi i network, dall’altro quello di offrire alle agenzie di viaggi che prediligono la personalizzazione e il rapporto umano al numero delle agenzie, una serie di servizi globali”.



I servizi

A tutte le agenzie del network sarà offerto un servizio di gestione con un service completo di contabilità; le agenzie non avranno più bisogno dunque di avere un proprio commercialista.



Per quanto riguarda invece le agenzie Pinguino, società interamente partecipata da SiTravel e Travelbuy, “le agenzie saranno inglobate in Travelpro e valorizzate con nuovi servizi e una divisione online” precisa ancora Aggio.



“Travelbuy e SiTravel - aggiunge Alfredo Vassalluzzo (a sinistra nella foto), founder di Travelbuy - da sempre sono network molto simili che si integrano perfettamente e che poggiano su una logica che va al di là dei semplici numeri. Con Travelpro le agenzie potranno contare su accordi commerciali preferenziali, prodotto tour operator diretto, biglietteria aerea Iata, accordi con compagnie aeree, sistemi gestionali, booking engine e la gestione della contabilità con la garanzia che da anni contraddistingue le parti in causa”.