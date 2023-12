di Amina D'Addario

Il calendario 2024 sarà propizio agli spostamenti. Combinando al meglio feste e ponti con qualche giorno di ferie sarà infatti possibile ritagliarsi diverse occasioni per programmare minivacanze o pause più lunghe.

La prima opportunità, si legge sull’Ansa, la regala Capodanno, che cade di lunedì e può trasformarsi in un weekend lungo in qualche città d’arte o in montagna. Stessa possibilità anche a Pasqua e Pasquetta, che ricorrono di domenica 31 marzo e lunedì primo aprile.



Il 25 aprile

Per arrivare al primo vero ponte dell’anno, bisogna però aspettare giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione: con un solo giorno di ferie, il venerdì, sarà infatti possibile ritagliarsi 4 giorni per andare al mare o all’estero. Interessante anche l’opportunità della Festa dei Lavoratori, che cade di mercoledì. In questo caso le opzioni sono due: o prendere due giorni di ferie precedenti, lunedì 29 e mercoledì 30 aprile, oppure quelli successivi, giovedì 2 e venerdì 3 maggio. Con quattro giorni di ferie i più fortunati possono addirittura concedersi una vacanza di 10 giorni.



Ghiotta anche l'opportunità di Ferragosto, che arriva di giovedì: con un giorno di ferie si può fare una pausa di 4 giorni. Ma non è da sottovalutare anche il giorno di Tutti i Santi che, ricorrendo di venerdì, può essere il pretesto per programmare un weekend lungo.



Poco propizio agli spostamenti prenatalizi sarà invece l’8 dicembre, una domenica. Più favorevole ai viaggi mercoledì 25 dicembre: con un solo giorno di ferie, venerdì 27 dicembre, si potrà organizzare una vacanza di 5 giorni.