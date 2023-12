Alle porte del nuovo anno, c’è chi comincia a pensare alle mete da esplorare nel 2024. Qualche idea arriva da Vogue Italia. La prestigiosa rivista ha stilato una lista di destinazioni ed esperienze da non perdere nei prossimi mesi.

Per un week end in Italia o in Europa, la testata suggerisce Chemnitz (Germania), Capitale della Cultura 2025; l’intramontabile Pompei e Ravenna.



A chi preferisce scoprire i sapori locali Vogue segnala invece Osaka, Lima, Lago Saimaa (Finlandia) e Buenos Aires; gli amanti della natura, invece, potranno avventurarsi in Scozia, nella Wild Atlantic Way, in Irlanda, raggiungere il Canada o il Madagascar.



Chi invece è alla ricerca di una vacanza all’insegna del mare e del relax potrà optare per Lanzarote, Dominica, la barriera corallina australiana o le acque termali islandesi.



Quanto agli eventi, imperdibili le Olimpiadi di Parigi. Mentre mete da visitare almeno una volta nella vita, per la rivista, sono il Texas e Xi’An, dove trovare il famoso Esercito di Terracotta.