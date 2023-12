Sulla nave con gli chef, Windstar lancia le crociere culinarie

Scoprire le destinazioni gustando i piatti di famosi chef. In collaborazione con la James Beard Foundation, Windstar lancia tre crociere culinarie, che il prossimo anno consentiranno ai suoi ospiti e agli appassionati di cucina di vivere un’esperienza all’insegna del gusto e di ‘assaporare’ le comunità locali.

La prima in programma è ‘Legendary Winter’, itinerario di 7 giorni nel Mediterraneo a bordo di Star Legend, in partenza il 4 febbraio 2024 da Roma con arrivo previsto a Barcellona. Ospite speciale di questa crociera sarà lo chef Omar Anani, ristoratore americano palestinese-egiziano e chef-proprietario del pluripremiato Saffron De Twah, nonché ideatore del The Twisted Mitten, primo camioncino itinerante di cibo halal nel Michigan, riconosciuto come uno dei migliori del Paese da Usa Today e Food Network.



Durante questa crociera gli ospiti, oltre a visitare città iconiche come Roma, Nizza e Barcellona con overnight e con scalo giornaliero a Livorno e Marsiglia, godranno di una cena con lo chef Omar con incluse una degustazione di vini, due dimostrazioni culinarie con ricette incluse. Potranno, inoltre, fare un giro in un mercato locale in sua compagnia.



Salperà invece il 28 maggio da Lisbona alla volta di Dún Laoghaire (Dublino) ‘Cuisines & Cultures of Spain, Portugal and France’, crociera di 9 giorni a bordo di Star Legend. Ospite speciale sarà la chef Tanya Holland, conosciuta per la sua interpretazione creativa del soul food moderno e dei classici comfort, nonché per essre chef esecutiva proprietaria dei ristoranti Brown Sugar, situati nella zona della Baia di San Francisco.



Durante questa crociera gli ospiti scopriranno la cucina e i liquori di Spagna e Francia, assaggeranno i migliori frutti di mare d'Europa, il dolce a Porto, il cognac a La Rochelle e i vini di fama mondiale a Bruxelles, e avranno la possibilità di cenare con la chef Tanya, fare un giro dei mercati locali in sua compagnia, parteciperanno a due dimostrazioni culinarie a bordo e a due seminari di arricchimento con degustazioni di vini di Denner Vineyards, il beniamino di Paso Robles, che produce alcuni dei migliori vini di questa regione della California.



Infine vi sarà ‘Adriatic Archipelagos & Greek Goddesses’, crociera di 8 giorni a bordo di Wind Surf, in partenza il 28 agosto da Venezia con destinazione Atene. Ospite di questa crociera sarà la chef Loryn Nalic, che insieme al marito Edo, è proprietaria di Balkan Treat Box, camioncino itinerante dove servono cucina di ispirazione balcanica direttamente dal cuore di St. Louis, Missouri.



Durante questa crociera tra templi greci, catene montuose costiere e villaggi rustici, gli ospiti avranno la possibilità di cenare con la chef ed intraprendere un tour dei mercati locali in sua compagnia, ed inoltre vi saranno due seminari di arricchimento con degustazioni di vini a cura della Cantina Louis M. Martini.