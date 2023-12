Gli Stati Uniti visti dagli agenti di viaggi: la scelta tailor made

di Gaia Guarino

Stati Uniti... su misura! Il tailor-made piace ai viaggiatori che scelgono la destinazione a stelle e strisce, e lo conferma Lara Pistelli, Travel Designer Stati Uniti Specialist per Evolution Travel. "Quest'anno il risultato sul prodotto è stato molto soddisfacente", spiega. "Nel 2024 speriamo di replicare facendo ancora meglio".

A conquistare gli italiani sono primariamente i fly&drive e i viaggi on the road, ma a fare la differenza sono anche la passione e la creatività del consulente. Come ben sottolinea Pistelli, lavorare su una meta come gli States offre la possibilità di ideare itinerari unici e realizzare il sogno del 'viaggio americano'. "È un qualcosa che in tanti desiderano per tutta la vita", aggiunge. "Il mio amore per questo Paese nasce anni fa e da allora è diventato sempre più grande".