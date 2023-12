"In Brand Usa, lavoriamo con la comunità trade globale per ispirare e informare gli agenti sulla vastità di esperienze che si possono vivere negli Stati Uniti". Così Jackie Ennis, vice president Global Trade Development di Brand Usa per evidenziare quanto sia cruciale la formazione. Ed è per tale ragione che l'ente ha scelto di premiare coloro che si sono distinti all'interno del proprio training program 2023. Si tratta di: Alessandro Vellano (Gambino Viaggi), Lara Pistelli (Evolution Travel), Marco Bosco (Alpitour World) e Cristina Degani (Il Mondo Capovolto Viaggi). "Il feedback sul programma di apprendimento è molto positivo - dichiara Vellano -. Le sezioni sono ben distinte per tipologia, esperienze e luoghi, nonché particolareggiate con informazioni e spunti utilissimi".

Un percorso che si è rivelato utile per chi, come racconta Bosco, ha iniziato da poco a lavorare nel settore. "I contenuti formativi e i test alla fine di ogni capitolo sono fantastici", sottolinea. "Mi hanno aiutato, infatti, nella conoscenza di diverse zone degli Usa, anche le più remote".



Gli strumenti

Guardando agli strumenti messi a disposizione da Brand Usa, tra i più apprezzati i suggerimenti di itinerari, la mappa interattiva e sezioni come quelle food e hotel. "Spero che la formazione rimanga accessibile anche a fine 2024", dice Pistelli. "Sarebbe perfetto approfondire gli itinerari di viaggio che attirano l'interesse sia di noi del comparto sia di coloro che si approcciano a un viaggio negli States".



"Siamo davvero contenti di come il Brand Usa Discovery Program sia stato accolto in Italia - conclude Ennis -. "Speriamo che non solo accenda la passione per imparare di più sugli States, ma che dia agli adv la giusta sicurezza per vendere al meglio la nostra destinazione".



Gaia Guarino