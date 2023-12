Princess Cruises, la stagione 2025-2026 concentrata sui Caraibi

Princess Cruises ha messo in vendita gli itinerari inverno/primavera 2025-2026 di Sun Princess e Star Princess.

Come riporta Travelmole, le navi effettueranno crociere di sette giorni nei Caraibi orientali e occidentali. Sun Princess diventerà la prima nave della Royal Class con porto di partenza a Port Canaveral, nella Florida centrale, a offrire crociere di otto giorni nei Caraibi orientali e occidentali e crociere di sei giorni nei Caraibi orientali.



Complessivamente, la stagione 2025-26 offrirà un totale di 278 crociere in partenza da sette porti di origine, ovvero San Francisco, Los Angeles, Galveston, Lauderdale, Port Canaveral, New York, Vancouver.

“La programmazione per le Americhe 2025-26 è la più grande mai realizzata - ha affermato Terry Thornton, direttore commerciale -. Sun Princess e Star Princess offriranno vacanze davvero speciali ai Caraibi”.



La stagione comprende anche il canale di Panama, le crociere sulla costa occidentale e le crociere alle Hawaii e nel Pacifico meridionale.