Nuovevacanze, bilancio 2023 “superiore alle attese”

Nuovevacanze stila il bilancio del 2023, che ha registrato una crescita superiore alle attese. Il network saluta poi con favore l’incremento delle affiliazioni, con un particolare focus su quelle che prevedono l’ingresso nel circuito comprensivo di totale brandizzazione.

Tra gli ultimi ingressi figurano quelli delle tre agenzie di Taranto, Capurso e Ferrazzano, che segnano un importante passaggio, operazione di ampio respiro che proseguirà anche nel 2024 con nuovi ingressi nel brand Nuovevacanze.



Obiettivo raggiunto anche quello di far incrementare le adesioni a Strike Contest, il programma di cashback che va ad aggiungersi al regime commissionale per le adv che utilizzano sia i partner platinum di Nuovevacanze, sia partner gold.



“Siamo felici di condividere l’entusiasmo per l’ottimo andamento del 2023, anno che ha visto la nostra azienda crescere e prosperare in maniera straordinaria. L'apertura di nuove filiali e la crescita esponenziale dei numeri del cashback Strike Contest sono importanti tanto quanto l’incremento del fatturato poiché rappresentano la testimonianza concreta che sono stati compresi gli elementi in grado di fare la differenza di Nuovevacanze, legati all’affidabilità del prodotto e delle politiche commerciali e alla capacità di mettere a frutto l’innovazione digitale” commenta Corrado Lupo (nella foto), ceo di Nuovevacanze.



Fondamentali per questo importante risultato sono stati gli incontri one to one svolti sul territorio nazionale da Lupo e il successo del roadshow Experience Time, declinato in chiave primaverile e autunnale, per un totale di 10 tappe sold out.



“Guardando al futuro, il 2024 si prospetta altrettanto ambizioso. Abbiamo fissato nuovi obiettivi che riflettono la nostra determinazione a crescere e a innovare. Continueremo a concentrarci sulla qualità dei servizi offerti, sull'espansione delle nostre operazioni e sull'adattamento alle sfide emergenti nel nostro settore”.