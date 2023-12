‘Intelligenza artificiale ed esperienze di viaggio: il futuro è un tempo presente. Vi spieghiamo perchè’. È questo il titolo del webinar organizzato dal Gruppo Bluvacanze in collaborazione con TTG Italia.

Scopo dell’incontro di formazione in programma il prossimo 18 gennaio alle 14,30 è quello di spiegare come sia possibile innovare per guardare al futuro con progettualità. In quest’ottica sarà Claudio Busca, general management retail del Gruppo Bluvacanze, a presentare la strategia del Gruppo.



I temi

Diversi i punti all’ordine del giorno, dalla spiegazione del modello seguito dal gruppo in ambito retail, al modo di lavorare in sinergia con tutti gli attori della filiera, fino all’analisi degli sviluppi dell’IA sul comparto turistico. Infine, verrà presentato un concept store che lascia intravedere la meta della ‘Direzione futuro’ del gruppo Bluvacanze.



È già possibile iscriversi al webinar gratuito del 18 gennaio cliccando qui.