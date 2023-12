Atelier sull'Egitto:

Sta vivendo una fase complicata l’Egitto, destinazione tra le più colpite dal raffreddamento della domanda dovuto al conflitto in Medio Oriente.



“Ci troviamo quotidianamente a dover fronteggiare richieste di cancellazione o cambi data anche su partenze imminenti” conferma Federica Amato, ceo di Atelier Vacanze, sottolineando come novembre e dicembre siano stati mesi “abbastanza difficili”. Sulla disponibilità di vettori e strutture ricettive nel soddisfare le richieste di flessibilità dei tour operator, Amato ha invece aggiunto: “Abbiamo ricevuto molte promesse di aiuto al TTG Travel Experience di Rimini. Al momento, però, non abbiamo avuto alcun supporto concreto in merito a questa grave problematica”.



Secondo Amato “per concludere al meglio la stagione invernale l’ideale sarebbe un accorpamento dei voli per concentrare le vendite su un’unica partenza, così da ottimizzare costi, riempimenti e gestione dei servizi annessi al pacchetto”. A. D. A.