Avataneo, Aiav: “Digitale e diversificazione per vincere le sfide future”

“Appoggiamo con convinzione le recenti dichiarazioni in merito a destagionalizzazione, digitalizzazione e diversificazione dell’offerta turistica”. Così in una nota il presidente di Aiav Fulvio Avataneo (nella foto) rinnova la fiducia nell’operato del Mitur di Daniela Santanchè, auspicando che “gli impegni annunciati, soprattutto in termini di promozione, valorizzazione delle risorse umane e strumenti finanziari strutturali siano estesi a tutte le componenti del comparto”.

“Sebbene la nostra e le altre associazioni di categoria siano sempre più frequentemente coinvolte nel dibattito istituzionale – continua Avataneo -, non possiamo esimerci dal rilevare come la distribuzione organizzata e tutto il comparto outgoing continuino a rappresentare un elemento accessorio. Questo ci preoccupa ancora di più, perché il rimbalzo post-pandemia sembra essersi esaurito: l’andamento delle vendite di fine anno non ha confermato le aspettative, inoltre la situazione geopolitica e il rallentamento generale dell’economia non lasciano ben sperare per i prossimi mesi”.



Alla luce del contesto e alle soglie del nuovo anno, il presidente traccia le direttrici da cui partire per affrontare le sfide future. “Per riuscire ad affrontare e superare le criticità – spiega – le agenzie di viaggi devono in primo luogo riuscire ad aggregarsi su modelli di digitalizzazione accessibili, per poter fornire un’offerta diversificata. In secondo luogo, bisogna lavorare sulla formazione e per raggiungere questo obiettivo è necessario un aiuto concreto da parte del Governo. È importante puntare anche sui nuovi turismi, perché nel nostro Paese esiste una bellezza ineguagliabile. Infine - conclude -, bisogna riuscire a fare maggior sistema fra le diverse realtà che compongono la filiera. Guardiamo al futuro con fiducia, consapevoli delle sfide che ci aspettano ma sicuri di avere gli strumenti per affrontarle”.