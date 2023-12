Gruppo Astrolabio: oggi il vernissage presso l'adv 5 Giornate

L’agenzia viaggi 5 Giornate di Milano, del Gruppo Astrolabio, torna in pista con un altro evento artistico che coniuga creatività e conoscenza, proprio come nell’organizzare viaggi su misura sono indispensabili esperienza, conoscenza, competenza.

L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre alle ore 18: il vernissage è dedicato all’artista Giulio Marchetti e si intitola ‘La realtà aumentata nell’arte’. Curatore della mostra è Gianluca Marziani, in piazza 5 Giornate 15. L’evento nasce nell’ambito del progetto Hub For Visible Emotion by Agostino Art Gallery & Astrolabio Viaggi.



Il progetto dal general manager Andrea Barbieri con la Agostino Art Gallery di Milano coinvolge tutte le agenzie che fanno capo al tour operator. Oltre alla ‘5 Giornate’, sempre a Milano si segnalano L'Astrolabio in viale Monterosa 20, Superviaggi in via Boccaccio 19. A Bergamo, Ascot viaggi, in via Broseta 38.

Ogni servizio in queste agenzie non è mai standard e viene caratterizzato dalla relazione con il singolo cliente.