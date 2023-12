Welfare, accordo tra Bluvacanze ed Edenred: buoni acquisto convertibili in viaggi

Grazie all’accordo siglato con Edenred Italia i punti vendita del Gruppo Bluvacanze - con le insegne Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e i negozi del polo distributivo Blunet - sono la prima rete di distribuzione turistica ad accettare i Buoni Acquisto di Edenred per redimere il credito welfare.

“L’area viaggi e vacanze è una categoria di spesa welfare che ha visto una decisa crescita, passando dal 62% del 2019 al 74% del 2022 – commenta Lorenzo Mazzucchelli (nella foto), travel welfare commercial manager del Gruppo Bluvacanze -. Grazie all’accordo con Edenred Italia, specializzata nel settore degli employee benefit, oggi i nostri punti vendita possono convertire in viaggi i Buoni Acquisto”.



I servizi della piattaforma Bluwelfare

Integrata con le principali tecnologie dei migliori gestori, Bluwelfare è la piattaforma del Gruppo Bluvacanze dedicata ai programmi di welfare aziendale e delle convenzioni. Sotto la sua area di competenza anche l’accordo con Carrefour Italia per lo sviluppo di Viaggi.Carrefour.it, che propone a un milione di consumatori della catena di supermercati il prodotto esclusivo Bluvacanze e offre un servizio di assistenza telefonica dedicata. Il viaggiatore sceglie in autonomia hotel, voli, treni e riceve i documenti di viaggio via e-mail o in uno dei 300 punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, finalizzando la prenotazione.