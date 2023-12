Viaggi d’affari, BizAway integra i servizi di pagamento Bnpl di Hokodo

BizAway integra le soluzioni di pagamento Hokodo. Per garantire maggiore flessibilità nella gestione dei viaggi d’affari, la scaleup friulana ha implementato la sua piattaforma con i servizi Buy Now, Pay Later b2b della società londinese.

In questo modo le aziende con sede in Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio possono beneficiare di termini di pagamento a 30 giorni o alla fine del mese successivo.



“Siamo consapevoli dell’importanza della flessibilità sia per i lavoratori, sia per le aziende - commenta Giovanni Bernardi, head of sales di BizAway - e per questo motivo abbiamo deciso di integrare la nuova soluzione Hokodo. Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze del mercato in modo più sicuro e facile possibile riconfermandoci come punto di riferimento per l’innovazione dei business travel”.



“Siamo fieri di collaborare con uno dei principali attori dell’industria dei viaggi d’affari in Europa - aggiunge Richard Thornton, co-fondatore e ceo di Hokodo -. Grazie a questa collaborazione, un gran numero di aziende in tutto il continente sarà in grado di semplificare la gestione del flusso di cassa legato alla prenotazione di aerei, treni, taxi e hotel”.