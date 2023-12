Boscolo Tours inaugura il 2024 con 17 nuovi cataloghi

Boscolo Tours apre ufficialmente la stagione 2024 presentando 17 nuovi cataloghi monografici dedicati ad altrettante aree.

Oltre ai monografici, sarà disponibile anche un Manuale per agenti di viaggi che comprende tutti i tour della programmazione 2024 in un unico formato comodo da consultare, con uno specifico focus sui dettagli tecnici.

Tante le novità di prodotto introdotte da Boscolo per il prossimo anno, con l’allargamento a nuove mete, principalmente in Asia e in Sud America, e un aggiornamento degli itinerari anche nelle destinazioni più classiche.

I 17 nuovi cataloghi monografici sono dedicati ad Americhe; Arabia, Emirati ed Oman; Centro ed Est Europa; Egitto; Francia e Benelux; Giappone, Cina e Vietnam; Giordania; Gran Bretagna e Irlanda; India e Nepal; Islanda; Italia; Marocco e Tunisia; Portogallo; Scandinavia e Repubbliche Baltiche; Spagna; Turchia, Grecia e Cipro; Uzbekistan.



L’Asia è l’area geografica che presenta il maggior numero di nuove destinazioni per il 2024: a cominciare dal Giappone, con i due tour Giappone classico di 9 giorni e il Gran Tour del Giappone di 12 giorni. In arrivo anche 4 nuovi itinerari in Cina, che toccano diverse tappe della azione: da Antica Cina e la terra dei panda di 11 giorni, che include anche la tappa in un centro di allevamento di panda a Chengdu, a Cina: sublime incanto di 12 giorni, fino a Cina: Celeste Impero di 15 giorni, con l’aggiunta di tappe ad Hangzhou e Suzhou, e Cina al meglio, sempre di 15 giorni, con inclusa la visita di Hong Kong.



Nel Sud-est asiatico fa invece il suo debutto il nuovo tour Vietnam insolito, itinerario di 13 giorni.

Completamente rinnovata anche la programmazione per l’India, a cui si aggiungono come nuove destinazioni anche Nepal e Bhutan. Otto sono i nuovi tour proposti in queste nazioni: in India si comincia dal breve tour Triangolo d’Oro di 9 giorni, e si prosegue con Delhi, Rajasthan e Varanasi di 11 giorni e India classica di 12 giorni, tutti percorsi nelle regioni più frequentate del subcontinente.



L’offerta è poi ampliata per toccare anche zone meno battute, come nel tour India del Sud: templi dravidici e Kerala, nei territori meridionali della nazione, e Kashmir e Ladakh, sulle tracce del Buddha, alla scoperta di due poco conosciute regioni del Nord. Tre nuovi itinerari invece toccano anche il Nepal: il tour di 9 giorni Nepal, il viaggio di 12 giorni Il meglio di India e Nepal e l’itinerario di 11 giorni Nepal e Bhutan.

Per l’intera area, ogni nuovo prodotto è stato studiato per non avere mai tratte via terra superiori alle 5 ore di viaggio, con il resto dei collegamenti interni previsti in volo, e con un livello qualitativo delle strutture alberghiere sempre di alto profilo.