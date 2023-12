di Paola Trotta

Ixpira continua sulla via dello sviluppo. Durante un viaggio organizzato in collaborazione con Visit Malta Italy la piattaforma multicanale ha voluto presentare agli agenti di viaggi i nuovi piani aziendali e gli obiettivi per il futuro.

Riguardo ai piani di sviluppo, se nel 2022 il fatturato è stato di 22 milioni di euro, entro il 2025 il gruppo prevede di raggiungere i 100 milioni di euro e Marco Paghera (nella foto), direttore generale, definisce il perimetro della crescita preventivata per i proissimi anni.



“Attualmente contiamo su una potenza di fuoco di più di un milione di hotel nel mondo, più 150 itinerari, tour e minitour worldwide, più di 12mila escursioni di cui mille760 in italiano in mille74 Paesi, più di 22mila transfer in 144 Paesi e più di 5 mila 500 località di autonoleggio”.



Le vendite nelle agenzie di viaggi italiane costituiscono il 50% del fatturato e, con i nuovi inserimenti nel team commerciale, la struttura andrà a fornire i propri servizi ad oltre 3mila punti vendita nei prossimi 3 anni. Il restante 50% sarà sostenuto da importanti partnership all’esterno con tour operator leader nei loro paesi. In progress anche l’aumento della rete di hotel contrattualizzati, per offrire alle agenzie di viaggi sempre maggiori opportunità di produrre fatturato e marginalità".