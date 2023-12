Le grandi metropoli europee e Usa si confermano saldamente al top delle wish list dei viaggiatori italiani. È quanto emerge dall’ultima analisi condotta da Skyscanner. La piattaforma ha tracciato una fotografia degli spostamenti che si sono concessi i connazionali nel 2023, svelando quali sono state le destinazioni più popolari e le tendenze di consumo.

In vetta una città europea: Barcellona, che si aggiudica il titolo di meta più popolare dell’anno, davanti a New York, che anche nel '23 si è confermata particolarmente amata dagli italiani. Dopo di lei Parigi, sul terzo gradinom del podio. “Guardando indietro, si nota come gli italiani abbiano abbracciato la libertà dei viaggi internazionali nonostante la stretta sul portafoglio delle famiglie”, spiega Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner.



La domanda

Sul fronte della domanda, un numero crescente di viaggiatori ha optato per città europee alternative ed economiche, ma con un ricco patrimonio culturale e culinario.



Baden-Baden si è rivelata la più economica, con voli di andata e ritorno dall’Italia intorno 57 euro a persona. Con i suoi bagni termali, i servizi di alto livello e i paesaggi naturali tipici della regione della Foresta Nera, Baden-Baden ha garantito un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Sul lungo raggio, Kuta, nell’isola di Bali, si è rivelata la città più economica per un soggiorno in hotel a tre stelle per chi viaggia dall’Italia.



Le previsioni 2024

Guardando all’anno ormai alle porte, “prevediamo anche che i viaggiatori italiani pianificheranno viaggi in città più piccole e meno conosciute, in particolare in Europa, con Pola, in Croazia, che risulta essere la destinazione di maggior tendenza per il 2024 – dichiara Maglietta -. Prevediamo anche che Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, diventerà una destinazione particolarmente interessante per gli italiani nel 2024, con i voli che sono diminuiti del 37% negli ultimi 12 mesi”.