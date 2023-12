Domanda in recupero per l'Italia nel 2024 secondo Vamonos-Vacanze.it

Un totale di 22 milioni di presenze turistiche per il Lazio, 15 milioni per la Campania, 13 per la Puglia, 11 per la Sardegna e 10 per la Sicilia. Sono queste le previsioni per il turismo nella Penisola il prossimo anno secondo Vamonos-Vacanze.it, che riporta i dati in una nota.

Per l'anno, il portale stima una netta ripresa della domanda non solo rispetto allo scorso anno ma anche in confronto al 2019.



Il tour operator specializzato in viaggi per single e di gruppo sottolinea comunque che per intercettare una domanda in profonda trasformazione è necessario che il settore turistico adegui l'offerta.