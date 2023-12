Gattinoni Mice diventa Gattinoni Events: “Sarà una società a tutti gli effetti”

Gattinoni Mice cambia nome. La business unit dedicata al settore meeting and incentive del Gruppo guidato da Franco Gattinoni si chiamerà Gattinoni Events, diventando una società a tutti gli effetti. Un’evoluzione che arriverà dopo un 2023 oltre le attese, che si chiuderà con un fatturato stimato intorno ai 60 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto alle previsioni.

“Chiamare così la nuova società del Gruppo Gattinoni è una scelta di campo, che definisce in modo puntuale il nostro posizionamento e la nostra specializzazione – spiega in una nota la managing director Elisa Presutti -. Nel 2023 la vocazione ai Grandi Eventi è letteralmente esplosa in seno al Gruppo e per il primo semestre del 2024 sono già state capitalizzate nuove conferme. L’obiettivo è di riconfermare i successi di quest’anno e aggiungervi un occhio più internazionale in tema di clientela prospect all’estero”.



Sul fronte dei risultati, alle performance ha concorso in maniera importante il segmento Healthcare con un risultato più che raddoppiato. Il segmento Incentive ha riconfermato i livelli dello scorso anno chiudendo sostanzialmente in pari rispetto al 2022.



Potenziato anche l’organico, con l’inserimento di 24 risorse.