Case vacanza di lusso, nasce la collezione Autentico Villas

Nasce con un portafoglio che conta già oltre 100 ville e tenute di pregio in esclusiva in tutta Italia. Il suo nome è Autentico Villas ed è la collezione frutto dell’incontro tra Geco Vacation Rentals, brand specializzato nel settore delle ville e case vacanza, e il network alberghiero Autentico Hospitality.

Le ville sono selezionabili sul portale autenticovillas.com, che consente di effettuare una ricerca per regione, budget, tipologia e caratteristiche. Autentico Villas si avvale di un channel manager che collega più di 50 portali in tutto il mondo specializzati sia sul prodotto, sia su specifici mercati e collabora con oltre 100 agenzie specializzate nel prodotto ville e case vacanze che, collegandosi alla piattaforma, possono finalizzare prenotazioni istantanee.



Gli stessi proprietari di strutture extralberghiere che vogliano immettere sul mercato la propria villa possono affidarsi agli specialisti di Autentico Villas per affittarla.



Tra mare e laghi

Tra le strutture già disponibili il Castello di Cafaggio vicino a Firenze, tra le colline del Chianti, che può ospitare 19 persone; oppure, al mare, Villa Prestige ’50, a soli dieci minuti dalla Piazzetta di Capri, emblema di lusso, privacy ed esclusività; sempre al mare, in Sardegna Autentico Villas suggerisce la villa Alla baia del sogno, circondata da un giardino mediterraneo e dotata di una piscina a sfioro. Affacciata sul lago di Como è invece Villa Como Etoile (nella foto), tornata al suo antico splendore dopo essere comparsa, come costruzione simbolo di un’epoca straordinaria, nella 'Enciclopedie de l’architecture nouvelle'.