Alpitour World ha annunciato la vendita del 100% delle attività online di Jumbo Tours all'indiana Tek Travels Dmcc. La controllata Tbo rileverà Jumbonline Accommodations & Services con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza in Europa.

Come riporta Preferente, l’operazione viene indicata dal mercato come un’ottima occasione di crescita. Il co-fondatore e direttore di Tek Travels, Gaurav Bhatnagar, ha spiegato che "questa acquisizione non solo darà accesso al portafoglio clienti di Jtg, ma anche a prodotti di qualità nelle principali destinazioni turistiche, dall'Europa ai Caraibi".



Dal canto suo, l'amministratore delegato di Alpitour, Gabriele Burgio, ha sottolineato che “il potenziale c'è. Siamo sicuri che le parti trarranno il massimo da questo progetto comune”.

Ginés Martínez, vicepresidente delle alleanze globali e degli affari internazionali di Alpitour World, spera di “sfruttare i punti di forza di Tbo nella distribuzione di viaggi globale, soprattutto in Medio Oriente e Apac”.