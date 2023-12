Volonline: biglietteria voli in crescita del 30%

Si avvicina a superare il traguardo dei 60 milioni di euro di fatturato il reparto biglietteria voli gruppi e individuale del Gruppo Volonline.

“Abbiamo registrato una crescita del 30% del giro d’affari rispetto al 2022, un risultato importante grazie all’impegno di Giorgia Cambielli e Olga Voitenco, rispettivamente responsabile biglietteria gruppi e biglietteria individuale. Due professioniste che, affiancate dai loro team rispettivamente di tre e quattro persone, sono oggi punto di riferimento per le agenzie di viaggi e problem solver in caso di necessità” ha spiegato Luigi Deli, founder e ceo del Gruppo Volonline.



“Il reparto biglietteria gruppi dedicato a business e incentive travel è stato creato nel 2018. Dopo il periodo di stop dovuto alla pandemia, già nel 2022 il business è ripreso in modo evidente e oggi stiamo lavorando a pieno ritmo. In particolare, i viaggi incentive hanno avuto un’ulteriore spinta proprio nella scorsa estate, con conferme per eventi in tutt’Italia, ma anche in destinazioni lontane come Dubai, Singapore, Repubblica Dominicana (Punta Cana), Rio de Janeiro e Tokyo” aggiunge Giorgia Cambielli.



“Per quanto riguarda la biglietteria voli individuale, gli agenti di viaggi apprezzano la nostra capacità di risposta in tempi brevi con soluzioni mirate per i loro clienti. In queste ultime settimane stiamo osservando una forte domanda di voli per gli Stati Uniti, destinazione che, più di altre, è in crescita sul mercato italiano” chiude Olga Voitenco, responsabile biglietteria individuale.



L’aumento del 30% di biglietti aerei venduti corrisponde a oltre 125mila passeggeri. L’84% riguarda compagnie aeree Iata mentre il restante 16% è volato extra Bsp come compagnie low cost e Ndc.



Per quanto riguarda le tipologie di prenotazione, la crescita del 15% riguarda il consolidato tramite gds (Sabre, Amadeus e Galileo) mentre del 37% cresce Volonclick, che sulla piattaforma offre un sistema di multi gds con un’interfaccia semplice da utilizzare.

Nella foto, Olga Voitenco, Luigi Deli, Giorgia Cambielli.