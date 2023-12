di Gaia Guarino

Nel 2023, la Top 5 delle destinazioni predilette è mutata anche grazie alla totale riapertura delle frontiere. Se nel 2022, come segnala l’analisi di Evaneos, era il Medio Oriente a dominare, nel 2023 è l’Argentina a guadagnare la prima posizione seguita da Thailandia (decima nel 2022), Vietnam (nono) e India. Quinto rimane saldo il Marocco.

Boom anche per le mete di medio raggio. Nella Top 20 del 2019 il far-from-home era re della classifica, nel 2023 sono 4 le località vicine all'Italia che rientrano fra le 20 più acquistate. Insieme al Marocco pure Egitto, Finlandia e Norvegia.

Infine, guardando al carrello medio di spesa, emerge come oggi questo si attesti sui 2mila euro pro capite, registrando un +12% rispetto al 2022 e un +34% rispetto al 2019.



Nella sua analisi, Evaneos ha rilevato il peso di due segmenti specifici: famiglie e coppie. Lo si evince da quanto incidono sul fatturato del mercato, che complessivamente ha registrato un +13% sul 2022.

Nel 2023, le famiglie valgono un quinto del totale (contro il 16% del 2019). Ottima performance anche per il target coppie. Se il peso sul fatturato italiano nel 2019 era del 20% e del 24% nel 2022, si attesta oggi al 23%.