E’ stato l’anno del Mar Rosso. Non ha dubbi Massimo Broccoli (nella foto), direttore commerciale di Veratour, nel definire questo 2023 che volge al termine come il momento che ha sancito il grande ritorno di una delle mete più amate dagli italiani. Una meta che da sempre rappresenta un importante bacino per far quadrare conti e bilanci in casa dei t.o.

“Inequivocabilmente è stato l’anno del Mar Rosso – commenta il manager -, che ha registrato risultati di vendita che mai Veratour aveva raggiunto prima e che rispetto al 2022 indica una progressione superiore al 40%”.



Ma non è stato solo il Mar Rosso a trainare i numeri malgrado gli inevitabili aumenti di prezzo. Immediatamente dopo il Mar Rosso “non possiamo non evidenziare la grande performance registrata da Zanzibar”. E, tra le mete emergenti “va segnalato Capo Verde, che ha ottenuto risultati sorprendenti e davvero inaspettati”.



In generale, il 2023 ha portato con sé numeri superiori alle attese. Il fatturato suoererà i 230 milioni di euro, in crescita del 30% circa sul 2022. “Per quanto riguarda le marginalità stimiamo di andare ben oltre gli obiettivi prefissati e prevediamo di chiudere l’esercizio con una redditività vicina a quella del 2019, anno record nella nostra storia”.



La vera criticità “che stiamo peraltro ancora affrontando riguarda il conflitto in Medio Oriente, che inevitabilmente ha indotto un minore afflusso di clienti nelle agenzie di viaggi. Fino a quel momento abbiamo avuto un anno praticamente perfetto, senza particolari criticità sia dal punto di vista delle vendite, sia soprattutto sul fronte del gradimento dei servizi da parte dei clienti”. I.C.