Norwegian Cruise Line alza il velo sugli itinerari 2025/2026

Un programma ricchissimo è quello messo in campo da Norwegian Cruise Line per gli itinerari autunno/inverno del 2025 e 2026. La nuova stagione di partenze comprende diverse navi che faranno debutto nelle nuove destinazioni, compresa la Norwegian Sun che salperà per la prima volta in diversi porti in Asia, come Kyoto (Kobe), in Giappone; la nuovissima Norwegian Viva salperà per la prima volta da Galveston, Texas per una serie di viaggi nei Caraibi; e molto altro ancora.

Nel dettaglio, in Asia debutterà Norwegian Sun, che inizierà la sua stagione il 3 novembre 2025 in Giappone, con un viaggio di 11 giorni da Tokio a Incheon, Corea del Sud, arrivando a Jeju (Isola di Jeju), Corea del Sud, Kyoto (Kobe), Giappone. Il 14 novembre 2025 la nave partirà da Incheon, Corea del Sud per la prima volta per un altro viaggio di 11 giorni in direzione di Tokio con un itinerario simile che comprende la città di Hiroshima. A partire da dicembre 2025 fino a marzo 2026 Norwegian Sun offrirà una serie di partenze comprese tra gli 11 e i 15 giorni attraverso il sud-est dell’Asia.



Per quanto riguarda Australia e Nuova Zelanda, i viaggiatori che desiderano itinerari immersivi potranno farlo con la partenza di Norwegian Spirit da/a Sydney e Auckland per viaggi compresi tra dicembre 2025 e marzo 2026. La nave offrirà vacanze dagli 11 ai 14 giorni con diversi itinerari in alcuni dei porti preferiti dai viaggiatori come Melbourne; Napier e Dunedin. Saranno inclusi in alcuni itinerari anche i magnifici fiordi neozelandesi – Doubtful Sound, Milford Sound e Dusky Sound.



Sull’Africa Ncl impegna la Norwegian Dawn a partire da novembre 2025 fino a marzo 2026, con diversi porti d'imbarco tra cui Città del Capo, Port Louis e Doha. La stagione inizia il 2 novembre 2025 con una crociera di riposizionamento di 21 giorni da Barcellona a Città del Capo con scalo in destinazioni come Santa Maria, Capo Verde, Casablanca e Agadir. Ncl offre quattro crociere di 12 giorni con scalo nei popolari porti di Antsiranana e Nosy Be in Madagascar, oltre a un pernottamento a Richard's Bay in Sudafrica, dove gli ospiti possono scegliere di scoprire la fauna locale con un tour safari.



Fittissima la programmazione sui Caraibi. La nuova nave Norwegian Viva salperà da Galveston, Texas per la prima volta a dicembre 2025 fino ad aprile 2026 seguendo le orme di Norwegian Prima. Durante la stagione invernale di Norwegian Viva, la nave offrirà agli ospiti viaggi di 7 giorni nei Caraibi occidentali verso Cozumel e Costa Maya, Messico; Roatan, Honduras; e Harvest Caye, l’isola privata di NCL in Belize. Il 10 e 24 gennaio 2026, Norwegian Viva salperà per un itinerario di 14 giorni nell’est dei Caraibi: la nave visiterà George Town, Isole Cayman e l’isola privata di NCL Great Stirrup Cay, Bahamas; Road Town (Tortola), British Virgin Islands; St. John’s (Antigua); Philipsburg, St. Maarten; San Juan, Porto Rico; Puerto Plata, Repubblica Dominicana; e Cozumel, Messico.



Nei mesi compresi tra novembre 2025 e aprile 2026, Norwegian Escape salperà da New Orleans offrendo una serie di viaggi di sette giorni verso i Caraibi Occidentali. Per opzioni simili e più estese, la nave offrirà anche crociere di 14 giorni nel sud dei Caraibi il 1 e 22 febbraio 2026, in cui la nave visiterà per la prima volta Puerto Limon, Costa Rica; Colon, Panama e Cartagena Colombia.



Salpando per la seconda stagione a La Romana, Repubblica Domenicana, Norwegian Sky offrirà ai viaggiatori una selezione di viaggi con itinerari da sette, nove e dodici giorni nel sud dei Caraibi da dicembre 2025 a aprile 2026, passando per una varietà di porti come Oranjestad, Aruba; Kralendijk, Bonaire; Willemstad, Curaçao delle Isole ABC e molto altro.



Gli itinerari in Sud America iniziano con il passaggio transatlantico da Lisbona, Portogallo a Rio de Janeiro, Brasile il 20 novembre 2025, visitando il Portogallo, Capo Verde e diverse altre città in Brasile. Norwegian Star salperà poi per un viaggio di 17 giorni da Rio de Janeiro, Brasile il 4 dicembre 2025 arrivando verso porti in Argentina, Uruguay e Cile e arrivando fino all'Elephant Island in Antartide, per consentire agli ospiti di ammirare il panorama e la fauna selvatica dal ponte superiore della nave prima di sbarcare a Buenos Aires, in Argentina. Dal 21 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026, gli ospiti potranno anche imbarcarsi per crociere di 14 giorni di andata e ritorno da Buenos Aires, in Argentina, per navigare vicino a Paradise Bay e Elephant Island in Antartide. Queste crociere faranno scalo anche a Montevideo, Uruguay; Puerto Madryn e Ushuaia, Argentina; Punta Arenas, Cile e Stanley, Isole Falkland.



Infine, da ottobre 2025 fino ad aprile 2026, Norwegian Jade offrirà crociere tra gli 11 e i 17 giorni che attraversano il Canale di Panama. Gli itinerari offriranno una varietà di porti di imbarco e sbarco, tra cui Miami, New York City, Tampa, Florida e, per la prima volta, Callao, Perù.



L'esclusivo viaggio di 17 giorni nel Canale di Panama della Norwegian Jade, in partenza da Callao, Perù, l'11 marzo 2026, risalirà la costa occidentale del Sud America e dell'America Centrale facendo scalo ad Acajutla, El Salvador, Huatulco e Manzanillo, Messico e segnerà il ritorno della nave nel porto di, Puerto Vallarta, Messico, dal 2008.