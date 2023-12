Royal Caribbean chiama Leo Messi per il debutto della nuova Icon of the Seas

Sarà Lionel Messi l’official icon della nuova ammiraglia della flotta di Royal Caribbean. Icon of the Seas debutterà il prossimo mese di gennaio e il calciatore sarà il protagonista dell’accoglienza della new entry a Miami.

“Come il super campione – sottolinea la compagnia in una nota -, anche Icon ha segnato momenti da record: il lancio dell'attesissima vacanza a ottobre del 2022 ha generato il massimo numero di prenotazioni in un unico giorno e in una settimana dei 53 anni di storia della compagnia di crociere, confermando che ora più che mai i viaggiatori sono alla ricerca di una vacanza che combini il meglio di ogni tipo di vacanza”.



Il nuovo ruolo di Messi segue il recente annuncio della partnership tra Royal Caribbean e Inter Miami, in cui la compagnia di crociere è main partner e official vacation partner del club.