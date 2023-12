Star Clippers: per il 2024 anche gli itinerari attraverso il Canale di Suez

Sarà l’itinerario inedito attraverso il Canale di Suez la principale novità a livello di prodotto per il 2024 di Star Clippers. A giugno la compagnia effettuerà infatti due partenze che porteranno la nave Star Clipper tra Grecia e Mar Rosso. Le new entry andranno così ad arricchire la programmazione primavera-estate sul Mediterraneo che, per quanto riguarda l’Italia, toccheranno in particolare i porti di Civitavecchia e Venezia.

Altro punto di forza del 2024 saranno le ormai tradizionali crociere a tema che interesseranno cucina, meditazione, benessere, astrologia e yoga, con istruttori professionisti.



Per spingere le vendite, intanto, Star Clippers ha messo in campo una politica di advance booking che prevede, per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio, una scontistica del 20 per cento.