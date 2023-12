Msc Crociere, i nuovi itinerari dell'estate 2024

Msc Crociere ha aggiornato la programmazione per gli itinerari estivi del 2024.

Tra gli altri, si segnala un programma completamente nuovo per Msc Musica (nella foto) nel Mediterraneo occidentale e un itinerario ripensato per Msc Opera nelle isole greche.



Dal 13 maggio al 28 ottobre 2024, Msc Musica offrirà crociere di 7 notti da Civitavecchia verso alcune destinazioni nel Mediterraneo occidentale, tra cui Genova, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari prima di ritornare a Civitavecchia.



A partire dal 12 maggio e fino al 5 ottobre Msc Opera navigherà da Bari verso le isole greche con un nuovo itinerario che prevede una tappa al Pireo con la possibilità di visitare Atene, e poi Santorini, Katakolon, Corfù e Cefalonia, prima di ritornare a Bari.