Royal Caribbean, partita da Miami la World Cruise: 274 giorni di navigazione

È salpata pochi giorni fa dal porto di Miami la World Cruise da 274 giorni di Royal Caribbean. La crociera – ribattezzata ‘Ultimate World Cruise’– è operata con Serenade of the Seas e nel suo viaggio intorno al globo toccherà tutti i continenti.

Nello specifico, riporta Travel Weekly, farà tappa in oltre 150 destinazioni, in circa 60 Paesi.



L’itinerario è uno dei più lunghi mai effettuati ed è stato lanciato ufficialemente durante il periodo più nero della crisi pandemica, come segnale di ripartenza.